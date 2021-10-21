Жительницу Ленобласти подозревают в оправдании терроризма

Жительницу Ленобласти подозревают в оправдании терроризма
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Ленобласти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма.

По версии следствия, в августе этого года 53-летняя женщина принимала участие в публичном мероприятии в форме пикетирования. В рамках него она обращалась к неопределенному кругу лиц с целью формирования идеологии терроризма и публично демонстрировала плакат с надписью, выкрикивая положительную оценку лиц и их действий, связанных с деятельностью организации, признанной террористической на территории России.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по области, по данному факту возбудили уголовное дело.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемой были изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что одобрение терроризма в интернете довело молодого петербуржца до ареста.

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