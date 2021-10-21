В Петербурге закрывают сады и парки в ожидании шторма

В Петербурге закрывают сады и парки в ожидании шторма
Парки в Петербурге закрывают. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Сады, парки и скверы Петербурга закрыли из-за сильного ветра, идущего на город.

Ухудшение погоды в городе ожидается к ночи — ожидаются ливень и штормовой ветер, скорость которого может достигать 24 метров в секунду.

Как сообщил городской комитет по благоустройству, в целях безопасности закроют Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский, Троицкий сады, сад Василеостровец, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой, сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино.

Для оперативной уборки и устранения последствий непогоды будут сформированы аварийные бригады.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили петербуржцев о ливнях и сильном ветре в пятницу. Из-за сильного ветра может увеличиться количество несчастных случаев, так что стоит держаться подальше от деревьев и хлипких конструкций. Беречь нужно не только себя, но и свое имущество – например, автомобиль.

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