Спасатели предупредили петербуржцев о ливнях и сильном ветре в пятницу

Спасатели предупредили петербуржцев о ливнях и сильном ветре в пятницу
В Петербурге ожидаются дожди. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Жителей Северной столицы предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу, 22 октября.

В последний день рабочей недели горожан ожидает местами сильный дождь. Ветер юго-западный, западный будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду, в прибрежных районах до 24 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Спасатели отмечают, что из-за сильного ветра может увеличиться количество несчастных случаев, так что стоит держаться подальше от деревьев и хлипких конструкций. Беречь нужно не только себя, но и свое имущество – например, автомобиль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о штормовой погоде на акватории Финского залива и очередном наводнении в городе.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб


 

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