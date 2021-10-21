Петербуржцев предупредили об угрозе наводнения в пятницу

Петербуржцев предупредили об угрозе наводнения в пятницу
Петербургу грозит наводнение. Фото: КЗС

Жителей Петербурга предупредили о штормовой погоде на акватории Финского залива и очередном наводнении в городе.

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что в регионе сохранится неустойчивая погода, сообщает телеканал «Санкт- Петербург».

Ближе к ночи подойдет новый циклон. В Северной столице ожидается штормовая погода на акватории Финского залива и очередное наводнение.

Утром в пятницу на акватории Финского залива усилится юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 25-28 метров в секунду. Днем 22 октября юго-западный ветер усилится, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах города — до 20-24 метров в секунду.

Днем 22 октября уровень воды поднимется до 2 метров.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем столбики термометров покажут +7…+9 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вчера, 20 октября, Петербург залило дождем, который периодически сопровождался мокрым снегом и сильными порывами ветра. Непогода держалась до утра сегодняшнего дня.

Александр Колесов наводнение прогноз погоды


 

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