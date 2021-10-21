В Красносельском районе петербуржцы встретили змею

Неожиданная встреча со змеей произошла в Красносельском районе Петербурга.

В районе жилого комплекса «Английская миля» на одной из припаркованной машине обнаружили змею. Ею оказался уж. Известно, что никто не пострадал. Об этом сообщает 78.ru.

На место встречи с пресмыкающимся выехали сотрудники МЧС. Спасатели изловили ужа и увезли его с собой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что серьезная авария участием большегрузов произошла днем 21 октября на федеральной трассе в Выборгском районе Ленобласти. Дорожный инцидент случился в четверг, 21 октября, на 115-м километре автодороги А-181 «Скандинавия». По словам очевидцев, произошло лобовое столкновение DAF и Mercedes. Вторая фура везла щебень. В результате аварии большегруз улетел одна фура опрокинулась, перегородив полностью проезд по полосе, рассыпав груз по асфальту. Вторая машина вылетел на обочину.