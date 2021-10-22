Пулково работает без отмен и задержек 22 октября

Пулково работает без отмен и задержек 22 октября
Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В последний день рабочей недели петербургский аэропорт Пулково будет работать по запланированному расписанию — задержек и отмен рейсов сегодня не предвидится.

Об этом стало известно в пятницу, 22 октября. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы аэропорта.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия восстановила авиационное сообщение с Финляндией, Швейцарией, Австрией, ОАЭ, в планах еще девять стран, сообщает Оперштаб. С 9 ноября этого года восстановится взаимное регулярное авиасообщение еще с рядом государств: Нидерланды, Швеция, Норвегия, Словения, Иран, Оман, Тунис, Таиланд и Багамы. В

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

Новости партнеров
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пулково работает без отмен и задержек 22 октября
Путин назвал современное гендерное воспитание детей на Западе чудовищной
Ольга Бузова из-за локдауна перенесла сольный концерт
Отца Юлии Началовой госпитализировали с COVID-19
Режиссера «Ералаша» Белостоцкого арестовали по обвинению в педофилии
Эксперт: высокая смертность от ковида в РФ обусловлена поздним обращением ...
Гинцбург: купившие сертификат о вакцинации думают, что защищены от ...
Иммунолог предупредил россиян об опасности частой ревакцинации от COVID-19