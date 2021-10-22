Пулково работает без отмен и задержек 22 октября

В последний день рабочей недели петербургский аэропорт Пулково будет работать по запланированному расписанию — задержек и отмен рейсов сегодня не предвидится.

Об этом стало известно в пятницу, 22 октября. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы аэропорта.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия восстановила авиационное сообщение с Финляндией, Швейцарией, Австрией, ОАЭ, в планах еще девять стран, сообщает Оперштаб. С 9 ноября этого года восстановится взаимное регулярное авиасообщение еще с рядом государств: Нидерланды, Швеция, Норвегия, Словения, Иран, Оман, Тунис, Таиланд и Багамы. В