В Петербурге за сутки выявили 3 233 случая заражения COVID

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 3 233 горожанина.

Об этом стало известно сегодня, 22 октября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили8 166 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 428 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 318 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что слишком частая ревакцинация от ковида может дать обратный эффект и вызвать «иммунологический паралич».