Защитную дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

Петербургскую дамбу закрыли из-за угрозы наводнения в связи с повышением уровня воды в акватории Невской губы.

Такие меры приняли в ночь на пятницу, 22 октября. Как сообщили на сайте Комплекса защитных сооружений (КЗС), защитная дамба закрылась в 2:00 часов 22 октября. Все сотрудники находятся на своих рабочих местах для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Маневрирование затворами начато в 3:35. Движение судов по форватеру остановлено Капитаном морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в 2:30.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сады, парки и скверы Петербурга закрыли из-за сильного ветра, идущего на город. Ожидаются ливень и штормовой ветер, скорость которого может достигать 24 метров в секунду.

Спасатели предупредили горожан, что из-за сильного ветра может увеличиться количество несчастных случаев, так что стоит держаться подальше от деревьев и хлипких конструкций. Беречь нужно не только себя, но и свое имущество – например, автомобиль.