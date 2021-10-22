Начало похолодания: в пятницу в Петербурге ожидаются дожди и сильный ветер

В последний день рабочей недели в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу, 22 октября, на погоду в городе продолжит определять активный североатлантический циклон. Однако на этот раз он развернется к региону своей более холодной частью

«Ветрено, начало похолодания», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха в дневное время в городе составит+7…+9 градусов. В Леноблатси столбики термометров поднимутся до +10 градусов. Юго-западный ветер будет сильным и порывистым, его скорость составит 7-12 метров в секунду, а в порывах достигнет 18-23 м/с.

Атмосферное давление будет расти и составит 735 мм ртутного столба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что защитную дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения.