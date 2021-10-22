Участников ОПГ, угонявших корейские автомобили, задержали в Петербурге

Два из похищенных автомобилей нашли. Фото: unsplash

Два из похищенных автомобилей нашли. Фото: unsplash

Сотрудники уголовного розыска раскрыли организованную преступную группу, занимающуюся хищениями и легализацией корейских автомобилей в Петербурге.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в сентябре злоумышленники угнали три автомобиля «Киа Рио» — с улицы Чудновского, улицы Замшина и улицы Генерала Симоняка.

Правоохранителям удалось найти и задержать участников ОПГ. Это 45-летний уроженец Грузии, 48-летний уроженец Южной Осетии, а также 39-летний мужчина из Петрозаводска. Против них открыто уголовное дело о краже.

Дома у подозреваемых изъяли автомобили «Мицубиси Галант», «Форд Фокус» и «Шевроле Ланос», которые использовались как преступный транспорт. Также найден травматический пистолет и патроны. А уроженца Карелии обнаружили поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета.

Один из похищенных автомобилей «Киа Рио» нашли в Петербурге, второй — в Самарской области, третий продолжают искать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дело завели на студента, открывшего стрельбу у Петровского колледжа.