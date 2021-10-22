Штормовой ветер валит деревья на припаркованные авто в Петербурге

Береза посыпалась на Land Cruiser на Костромском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Береза посыпалась на Land Cruiser на Костромском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Штормовой ветер уже успел повалить несколько деревьев. От последствий непогоды пострадали автомобили.

По данным на 8:30 22 октября, сотрудникам МЧС пришлось совершить уже 27 выездов для устранения последствий непогоды. Спасатели призывают горожан и гостей города соблюдать меры предосторожности.

Фотографиями последствий непогоды горожане поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Так, у Александровской больницы дерево упало на припаркованное авто, а на улице Кржижановского упавший ствол перегородил проезд. Еще одна машина пострадал на Костромской улице.

«Старая береза посыпалась на Land Cruiser», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день рабочей недели в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди.