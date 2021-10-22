Телеканал ЛенТВ24 получил премию журналистского конкурса СеЗам

В Петербурге выбрали победителей конкурса журналистов Северо-Запада «СеЗаМ-2021».

Как сообщает Online.47, победителей объявили в завершение работы XIX Форума средств массовой информации Северо-Запада.

Премию года журналистского конкурса получили авторы проекта «Серебряное ожерелье России» — телеканал ЛенТВ-24 и газета «Петербургский дневник».

Телеканал ЛенТВ24 и областной комитет по печати также отметили специальным дипломом за профессиональный творческий подход в медиапредставлении региона на форуме СМИ.

По словам председателя жюри СеЗам, главреда газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева, на конкурсе были представлены действительно настоящие журналистские проекты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телеканал «ЛенТВ24» стал призером российского конкурса «МедиаБренд-2021».