Семейная пара не захотела отдавать автомобиль судебным приставам, за что получила «административку»

Семейная пара не захотела отдавать автомобиль судебным приставам, за что получила &#171;административку&#187;
Автомобиль удалось арестовать. Фото: ГУ ФССП по Петербургу

Должницу по кредиту и ее супруга из Калининского района привлекли к административной ответственности за воспрепятствование судебным приставам.

Как сообщает пресс-служба городского главка ФССП, судебные приставы наложили арест на автомобиль петербурженки, задолжавшей по кредиту более 600 тысяч рублей. Машину нашли на территории Фрунзенского района.

В момент ареста в автомобиле находилась должница со своим мужем. Они не захотели отдавать иномарку и попытались помешать приставам. В связи с этим на скандалистов завели административное дело о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.

Автомобиль удалось арестовать и передать для дальнейшей оценки и реализации для погашения долга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пользу ребенка с инвалидностью взыскали миллионную задолженность по алиментам.

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