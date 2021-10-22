Семейная пара не захотела отдавать автомобиль судебным приставам, за что получила «административку»

Должницу по кредиту и ее супруга из Калининского района привлекли к административной ответственности за воспрепятствование судебным приставам.

Как сообщает пресс-служба городского главка ФССП, судебные приставы наложили арест на автомобиль петербурженки, задолжавшей по кредиту более 600 тысяч рублей. Машину нашли на территории Фрунзенского района.

В момент ареста в автомобиле находилась должница со своим мужем. Они не захотели отдавать иномарку и попытались помешать приставам. В связи с этим на скандалистов завели административное дело о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.

Автомобиль удалось арестовать и передать для дальнейшей оценки и реализации для погашения долга.

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