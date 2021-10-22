Еле ходит и слабеет на глазах: после тревожных новостей Елизавета II оказалась в больнице

Состояние здоровья королевы ухудшилось, но ее жизни, кажется, ничего не угрожает.

Еще недавно общественность обсуждала появление Елизаветы II с тростью – многие решили, что 95-летняя королева теперь не может передвигаться без посторонней помощи, так как совсем ослабла. Тогда королевская семья заверила, что все в порядке, но людей не проведешь. Англичане знают: монарх будет до последнего откладывать поход к врачу, ведь полагает, что куда важнее исполнять свои обязанности перед народом, чем заботиться о себе. Новость о госпитализации Елизаветы II ожидаемо вызвали серьезную тревогу, ведь такое возможно только в самом крайнем случае.

В Букингемском дворце рассказали, что состояние здоровья королевы вызывает опасение у команды личных медиков. Было принято решение о госпитализации – Елизавета II провела в больнице целую ночь, но сейчас находится дома. Специалисты, осмотревшие королеву, посоветовали ей отказаться от участия в мероприятиях и дать себе время на отдых. Елизавете II также предстоит пройти ряд обследований, чтобы выявить причину ухудшения здоровья. Подробности о самочувствии королевы не сообщаются, известно лишь, что она не болеет коронавирусом.

Врачи подчеркивают, что жизни монарха ничего не угрожает, так что переживать пока не о чем. Настроение королевы остается бодрым, добавляют в Букингемском дворце. Непонятно, послушается ли Елизавета II специалистов и отложит ли визит в Северную Ирландию, а также прочие запланированные мероприятия.

Напоминаем, что королева славится своим крепким здоровьем – далеко не каждый в таком преклонном возрасте ведет настолько активный образ жизни. Елизавета II не только участвует в общественной жизни, работает, но также обожает верховую езду и много гуляет. Жаль только, что королева порой халатно относится к своему самочувствию – в 2019 году она отказывалась от необходимой ей операции на колени, а в 2021, после смерти мужа, практически сразу вернулась к делам, не предаваясь долгой скорби.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Елизавета II не согласилась принять премию «Старушка года».