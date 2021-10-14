Елизавета II напугала народ своим появлением: «Почти не ходит»

95-летняя королева слабеет на глазах – теперь ей непросто передвигаться без трости.

Елизавету II в Англии обожают, и каждое ее появление вызывает восторг у подданных. После того, как людям удается повстречать королеву, они еще долго обсуждают ее шикарные наряды, а также умение оставаться бодрой и энергичной, несмотря на почтенный возраст. В свои 95 лет Елизавета II с радостью посещает официальные мероприятия и ведет активный образ жизни. Но, кажется, королева становится слабее с каждым днем – последний ее выход не на шутку напугал народ. В Великобритании все задаются вопросом: неужели королеву начало подводить ее крепкое здоровье?

Слухи о плохом самочувствии Елизаветы II появились после того, как она побывала в центре Лондона, чтобы посетить службу в Вестминстерском Аббатстве. Женщина, которая с легкостью всегда передвигалась без посторонней помощи, вдруг начала использовать трость. На увиденное мигом отреагировали подданные королевы и ряд СМИ – все крайне обеспокоены и гадают, что могло стать причиной таких перемен.

Официальный комментарий не заставил себя долго ждать. В Букингемском дворце поспешили успокоить общественность, заявив, что Елизавета II использовала трость для своего удобства – это никак не связано с медицинскими показаниями.

Судя по реакции в сети, такое заявление еще больше напугало англичан. Теперь им кажется, что королева крайне слаба и вряд ли сможет однажды снова ходить самостоятельно.

На снимках, которыми поделились в официальном аккаунте дворца, в руках Елизавета II действительно держит трость. При этом королева не выглядит нездоровой: она общается с присутствующими на службе детьми, улыбается и одета, как всегда, просто великолепно.

Напоминаем, что в 2019 году уже появлялись тревожные слухи о проблемах Елизаветы II с коленями. Королеве требовалась операция, от которой она по какой-то причине отказывалась. Тогда многие предположили, что Елизавета II просто не хочет терять время на хирургическое вмешательство и длительное восстановление, ведь у нее много работы. Известно сразу несколько случаев, когда королева, закрывая глаза на собственные нужды, продолжала служить своему народу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, за что Елизавета II обожает Кейт Миддлтон.