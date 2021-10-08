«Станет великой королевой»: За что Елизавета II обожает Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская заручилась благосклонностью королевы благодаря своему безупречному поведению и верности дворцу.

Елизавета II не скрывает, что относится с особой любовью и благосклонностью к 39-летней герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон. Королева уверена, что именно супруга принца Уильяма станет ее преемницей. Каковы причины такого восхищения?

Известно, что Елизавета II ценит спокойную и невозмутимую натуру герцогини. Умеренная эмоциональность характерна многим представителям королевской семьи и жителям Великобритании. Кейт Миддлтон, считает эксперт Руперт Белл, традиционная английская леди. Ей удалось «развить» свою сдержанность и достоинство до такой степени, чтобы соответствовать всем ожиданиям королевы.

Не может не восхищать разумный подход Миддлтон к тратам. Герцогиня, которая, казалось бы, может позволить себе все, не стесняется покупать платья в масс-маркете и носить их несколько раз. Так, например, она приобрела платье за 1,6 тысяч рублей в Zara и дважды надела его при выходе в свет. То, что для многих недопустимо, Миддлтон считает вполне нормальным. Скромно одевается не только сама Миддлтон, но и ее дети.

Елизавета II тронута и тем, с каким уважением Миддлтон относится к традициям. Она осознает предписанную ей роль, играет по правилам и оправдывает возложенное на нее доверие.

«Она знает, что быть членом королевской семьи — это своеобразный контракт. Вы подписываете его пунктирной линией и выполняете. Кейт сейчас в своей стихии, она действительно зациклилась на этом и упорствует в том, во что верит»,

— рассказывают инсайдеры.

Несмотря на высокую занятость, Миддлтон остается отличной женой, мамой и не теряет близость со своей семьей. Известно, что герцогиня недавно помогла младшему брату Джеймсу побороть депрессию. Ее верность традиционным ценностям не может не восхищать Елизавету II.

Трогает и трепетное отношение Миддлтон к королеве. Несмотря на то, что у герцогини мало возможностей для общения с Елизаветой II, она все равно находит время для укрепления тесной связи. Своей преданностью Миддлтон заслужила доверие королевы, которая с легкостью делится с ней любым секретом.

В знак своей признательности герцогине Елизавета II уже наградила ее орденом Королевской семьи. Нет никаких сомнений, что именно Кейт Миддлтон встанет на место королевы – для этого у нее есть мудрость, мужество и сила.

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