От объявления войны до нарядов: какие правила должна соблюдать королева Елизавета II

Последние события в жизни королевской семьи напомнили общественности о том, что быть монархом – это не только быть в центре внимания, жить в роскоши и обедать во дворцах. Это традиции и правила. Вероятно, ни один из членов этой семьи не связан ими как королева Елизавета II. Рассказываем, каким правилам должна придерживаться Ее Величество.

Некоторые могут возразить, сказав, что Елизавета II фигура не более, чем символическая. Этот факт, впрочем, не умаляет сложность этой роли. Королева, может, и не принимает законов напрямую, но все-таки обладает влиянием. Именно поэтому для нее важно поддерживать имидж и не терять лицо в глазах правительства.

Не имеет права голоса

Королева Елизавета II и ее семья всегда старалась находиться вне политической борьбы. Решение вполне объяснимое – в памяти британцев еще сохранилась история Карла I – политические интриги оставили его в результате без головы.

Соблюдая политическую дистанцию, королева не голосует. Формально в Британии нет закона, запрещающего королевским особам голосовать. Однако в стране сформировалась прочная традиция. Королева также не высказывает своих политических взглядов публично. Не разглашается и содержание ее встреч с премьер-министров.

Черный наряд в путешествии

Королева и другие члены королевской семьи в каждое путешествие должны брать с собой черный наряд. Это правило связано с тем, как сама Елизавета стала монархов. В 1952-м году она путешествовала по Кении, когда узнала о смерти своего отца, королева Георга VI. Она и ее супруг, принц Филипп немедленно вернулись в Великобританию. Молодой королеве при этом пришлось ждать в самолете, пока ей доставят черное платье.

С тех пор члены королевской семьи должны брать с собой в путешествие траурный наряд. Такое правило, как считаю в семье, не даст быть застигнутым врасплох.

Открытие и закрытие парламента

Несмотря на то, что королева не влияет на политическую жизнь страны, у нее все же есть несколько обязанностей, связанных с работой правительства. Официально парламент не может ни открыться, ни закрыться без ее согласия. Церемония открытия парламента начинается в Букингемском дворце – оттуда королева начинает свою процессию к зданию парламента.

Произнести речь, но не писать

Каждый год, открывая парламент, королева садится на трон в Палате лордов и произносит речь. В ней Елизавета должна сообщить о целях правительства на грядущий год.

При этом сама королева не может написать эту речь. Ее составляет новое правительство. Королеву благодарят, и она получает возможность покинуть парламент.

Назначение чиновников

В обязанности королевы входит и назначение чиновников, включая самого премьер-министра. Конечно, такое действие носит исключительно церемониальное значение, ведь премьер-министр фактически избирается.

Торжественное назначение происходит на следующий день после выборов в Великобритании. Будущий премьер-министр направляется на аудиенцию в Букингемский дворец.

Объявление войны и мира

Именно Елизавета возглавляет вооруженные силы Великобритании. Пусть жемчуг, шляпки и яркие костюмы не сбивают вас с толку. Она может объявить войну. Конечно, и это право довольно ограничено. Закон требует того, чтобы она консультировалась с правительством прежде, чем пойти на такой радикальный шаг.

Яркие наряды – обязанность, а не прихоть

Любой, кто хотя бы несколько раз видел фото британской королевы, обращал внимание на ее яркие наряды. Оказалось, что и они – долг королевы перед публикой. Многие люди часами проводят в пути, чтобы хотя бы на миг увидеть королеву, которая выступает перед толпами. Для этого и нужны столь яркие наряды.

Протокол беседы на званных обедах

Большая часть жизни Елизаветы строго регламентирована. Обеды и другие мероприятия – не повод расслабляться. С кем и как она разговаривает, определяется правилами.

Сначала королева должна начать беседу с человеком, сидящим справа от нее. После первого блюда она может уделить внимание гостю слева. Королева не изменила правилам даже тогда, когда гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон попытался заговорить с ней первым. Королева поправила его, отметив, что начнет разговор с ним позже.

Одобрение королевских браков

Получение разрешение монарха на брак – давнее правило королевской семьи. Право монарха давать разрешение на королевские браки было даже закреплено в законодательстве.

Никаких автографов

Принц Гарри и Меган Маркл неоднократно нарушали это правило, исполняя обязанности старших членов королевской семьи. Однако никто, включая королеву, не должен раздавать автографы.

Члены королевской семьи должны отдавать себе отчет в том, что их подписи могут быть подделаны и использованы. На такое, правда, едва ли кто-то осмелится. В 2010-м году принц Чарльз нарушил это правило. Никаких проблем это не вызвало до сих пор.