Из-за урагана уровень воды в Неве поднялся на метр

Из-за урагана уровень воды в Неве поднялся на метр
Уровень воды в Неве поднялся. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Петербурге сильный ветер утром в пятницу поднял уровень воды в Неве почти на один метр.

По данным Горного университета, в 10:04 уровень воды в Неве достиг 99 сантиметров. К 11 часам он опустился до 96 сантиметров.

Сегодня ночью, в 4 часа, затворы городского комплекса защитных сооружений было закрыто. По Кронштадтскому корабельному фарватеру приостановили движение судов.

Затворы откроют после улучшения погодных условий и гидрологической обстановки, сообщили в пресс-службе петербургского ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что к 7:30 уровень воды в Финском заливе поднялся на 165 сантиметров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штормовой ветер валит деревья на припаркованные авто в Петербурге. Сотрудникам МЧС пришлось совершить уже 27 выездов для устранения последствий непогоды. Спасатели призывают горожан и гостей города соблюдать меры предосторожности.

горный мчс нева новости СПб уровень воды штормовой ветер


 

Новости партнеров
Получивший нагоняй от Бастрыкина следователь расследовал махинации с землей под Всеволожском
Получивший нагоняй от Бастрыкина следователь расследовал махинации с землей под Всеволожском
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за урагана уровень воды в Неве поднялся на метр
Два жениха и выбор за девушками: подробности девятого сезона шоу «Холостяк»
Число погибших при пожаре на заводе под Рязанью выросло до 16
Актер Болдуин убит горем и в слезах после убийства человека во время съемок
При взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли семь человек
Два грузовика не поделили заезд на КАД с проспекта Косыгина
Неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо прохожим на Сенной
Световое шоу показали на фасаде открывшейся библиотеки Маяковского