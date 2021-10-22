Из-за урагана уровень воды в Неве поднялся на метр

В Петербурге сильный ветер утром в пятницу поднял уровень воды в Неве почти на один метр.

По данным Горного университета, в 10:04 уровень воды в Неве достиг 99 сантиметров. К 11 часам он опустился до 96 сантиметров.

Сегодня ночью, в 4 часа, затворы городского комплекса защитных сооружений было закрыто. По Кронштадтскому корабельному фарватеру приостановили движение судов.

Затворы откроют после улучшения погодных условий и гидрологической обстановки, сообщили в пресс-службе петербургского ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что к 7:30 уровень воды в Финском заливе поднялся на 165 сантиметров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штормовой ветер валит деревья на припаркованные авто в Петербурге. Сотрудникам МЧС пришлось совершить уже 27 выездов для устранения последствий непогоды. Спасатели призывают горожан и гостей города соблюдать меры предосторожности.