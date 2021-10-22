На Васильевском острове вышла из берегов река Смоленка

На Васильевском острове вышла из берегов река Смоленка
Река Смоленка вышла из берегов. Фото: скриншот "Живем на Васильевском | Васильевский остров"

В Василеостровском районе из-за ураганного ветра поднялся уровень воды в реке Смоленка.

Петербуржцы сообщили об этом в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в социальной сети «ВКонтакте». Поднявшийся уровень воды привел к тому, что Смоленка вышла из берегов. Вода подтопила набережную реки.

По прогнозу синоптиков, скорость юго-западного ветра сегодня составит 7-12 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 18-23 метров в секунду. В отдельных районах пройдет небольшой дождь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за урагана уровень воды в Неве поднялся на метр. По данным Горного университета, в 10:04 уровень воды в Неве достиг 99 сантиметров. К 11 часам он опустился до 96 сантиметров.

Сегодня ночью, в 4 часа, затворы городского комплекса защитных сооружений были закрыты. По Кронштадтскому корабельному фарватеру приостановили движение судов.

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