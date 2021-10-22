Обвиняемая в убийстве мужа Марина Кохал может остаться под стражей до следующего года

Обвиняемая в убийстве мужа Марина Кохал может остаться под стражей до следующего года
Судебное заседание назначено на 27 октября. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в убийстве и расчленении своего супруга-рэпера Энди Картрайта.

Об этом стало известно в пятницу, 22 октября. Так, Кохал могут оставить под стражей до 30 января 2022, то есть до 18 месяцев, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Судебное заседание назначено на 27 октября.

Напомним, что в июле прошлого года расчлененное тело Энди Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте, в которой он жил с супругой и ребенком. По версии следствия, Марина Кохал сначала пыталась скрыть следы преступления, затем заявляла, что поступила с его трупом таким образом, поскольку он скончался «недостойным» образом — от передозировки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жена адвоката Марины Кохал стала опекуном четырехлетнего сына рэпера Энди Картрайта.

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