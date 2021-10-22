Случай заражения новым штаммом AY4.2 выявили в Петербурге

На сегодняшний день в России подтвердили три случая заражения новым штаммом: два в Твери и один в Северной столице. Фото: pexels

На сегодняшний день в России подтвердили три случая заражения новым штаммом: два в Твери и один в Северной столице. Фото: pexels

Разновидность дельта-штамма коронавируса AY4.2 зафиксировали у одного человека в Петербурге, сообщили в Роспотребнадзоре.

Как отмечает инфекционист, работник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич, ведомство могло не принять во внимание погрешности работы алгоритма по изучению штаммов, передает «Коммерсант».

На сегодняшний день в России подтвердили три случая заражения новым штаммом: два в Твери и один в Северной столице. Последний выявили в октябре, когда вариации коронавируса AY.4.2 в стране еще не было, объяснила Станевич.

Она добавила, что разновидности дельта-штамма будут появляться до тех пор, пока большинство людей не получит иммунитет к ковиду после вакцинации или перенесенного заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из Великобритании заявили, что в стране обнаружен новый вид коронавируса AY4.2, который на 10-15% заразнее своего предшественника — дельта-штамма.