На чемпионате Европы по шахматам победила алтайская 11-классница

На чемпионате Европы по шахматам победила алтайская 11-классница
На чемпионате Европы по шахматам победила алтайская 11-классница. Фото: портал "Алтайский спорт"

Среди девушек до 18 лет на чемпионате Европы по шахматам победила 11-классница из Алтая, которая является мастером Международной шахматной федерации. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

Победителем на чемпионате Европы по шахматам стала ученица барнаульской школы № 125 . Девушка оказалась сильнейшим игроком в классическом формате, где партии могут длиться 5-7 часов.

В этом году в связи с пандемией коронавируса турнир проходил в гибридном формате, когда участницы сидят в специально оборудованном зале и играют через интернет, но при бдительном контроле судей. Победительница чемпионата играла в Москве. После 9-го тура стало ясно, что девушка заберет золотую медаль.

Победительница чемпионата набрала 7 очков из 9. Она сыграла вничью с шахматисткой из Азербайджана, но по дополнительным показателем оказалась выше. Теперь девушка может получить приглашение в сборную России для участия в мировой шахматной Олимпиаде и первенстве мира.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что команда «Зенит» проиграла в матче группового этапа Лиги чемпионов итальянской команде. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Алтайский край победительница Россия чемпионат европы шахматы


 

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