«Зенит» проиграл «Ювентусу» со счетом 0:1

Команда «сине-бело-голубых» проиграла в матче группового этапа Лиги чемпионов итальянской команде.
Игра проходила сегодня, 20 октября, на стадионе «Газпром Арена». На 86 минуте Деян Кулушевски забил гол. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.
«Уступили, пропустив в самой концовке матча», — говорится в «Твиттер» ФК «Зенит».
Таким образом, итальянская команда набрала 9 очков и стала лидером группы Н, у «Зенита» 3 очка, команда теперь на третьем место. В матче 2 ноября 2021 года состоится следующая игра между командами «Ювентус» и «Зенит».
Ранее gazeta.spb.ru писала, колумбийский футболист Вильмар Барриос продлил контракт с петербургским ФК «Зенит» до конца сезона 2025/26. Колумбиец выразил надежду, что будет играть за «Зенит долгие годы.