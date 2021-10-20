«Зенит» проиграл «Ювентусу» со счетом 0:1

«Зенит» проиграл «Ювентусу» со счетом 0:1
«Уступили, пропустив в самой концовке матча», - говорится в «Твиттере» петербургской команды. Фото: "Твиттер" ФК «Зенит».

Команда «сине-бело-голубых» проиграла в матче группового этапа Лиги чемпионов итальянской команде.

Игра проходила сегодня, 20 октября, на стадионе «Газпром Арена». На 86 минуте Деян Кулушевски забил гол. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

«Уступили, пропустив в самой концовке матча», — говорится в «Твиттер» ФК «Зенит».

Таким образом, итальянская команда набрала 9 очков и стала лидером группы Н, у «Зенита» 3 очка, команда теперь на третьем место. В матче 2 ноября 2021 года состоится следующая игра между командами «Ювентус» и «Зенит».

Ранее gazeta.spb.ru писала, колумбийский футболист Вильмар Барриос продлил контракт с петербургским ФК «Зенит» до конца сезона 2025/26. Колумбиец выразил надежду, что будет играть за «Зенит долгие годы.

"Зенит" "ювентус" лига чемпионов


 

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