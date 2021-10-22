За сутки в Петербурге вакцинировали 17 155 человек

За сутки в Петербурге вакцинировали 17 155 человек
Всего было сделано 22 тыс. 767 инъекций. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За вчерашний день в городе получили первый компонент вакцины, в том числе «Спутник Лайт» более 17 тыс. человек. Об этом сообщает комитет здравоохранения Петербурга.

Вакцинацию за минувшие сутки первым компонентом вакцины, включая «Спутник Лайт» прошли 17 тыс. 155 человек. Всего было сделано 22 тыс. 767 инъекций.

В городе от коронавируса за тот же период умерли 67 пациентов, информирует сайт «Стопкоронавирус.рф» 22 октября. Всего с начала пандемии скончались 23 тыс. 229 человек. Выздоровели от последствий COVID — 3 тыс. 123 петербуржца.

Таким образом, за последние сутки Петербург занял второе место в стране по числу зараженных. В Северной столице зафиксировано 3 тыс. 233 случаев заражение за прошедшие 24 часа. Всего в России за сутки коронавирусом заразились 37 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в Петербурге ушли из жизни более 60 пациентов с подтвержденным ковидом.

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