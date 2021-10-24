Шесть знаков зодиака, наделенных мощными экстрасенсорными возможностями

Каждому из нас при рождении звезды приподнесли бесценные дары, уверят астропсихологи. Некоторым знакам зодиака достались способности необычного свойства.

Овен

Овны – обладатели такой яркой энергетики, что впору аккумуляторы заряжать. Они втягивают в свою орбиту всех, кто оказывается рядом. Они вдохновляют, провоцируют, зажигают, требуя, конечно, взаимности.

Благодаря такому энергообмену Овнам часто подвластны телепатические способности. С ними происходят необъяснимые совпадения, они могут предугадывать ход событий.

Близнецы

Когда звезды раздавали дар убеждения, Близнецы схитрили и забрали большую часть. Склонности к коммуникации у Близнецов умопомрачительные. Они способны убедить кого угодно и в чем угодно. Под это обаяние сложно не попасть. И Близнецы будут этим спокойно пользоваться, мягко манипулируя и исподволь добиваясь своих целей. Используя свой дар во вред другому, часто они наносят существенный материальный урон и причиняют боль. Представителям этого знака нужно всегда помнить, что в таких тонких сферах принцип бумеранга работает быстро и стопроцентно.

Рак

Покровительница этого знака зодиака Луна наградила Раков тонкой интуицией и эмпатией. А от такого набора до экстрасенсорики – один шаг.

Рак невероятно тонко чувствует окружающих людей и интуитивно знает, к кому нужно держаться поближе, а от кого будут только неприятности. Возможно, поэтому Рак так ловко избегает опасных ситуаций.

Если Рак начинает изучать эзотерические науки, то погружается в это дело с головой, чувствуя родную стихию. Они могут хорошо продвинутся в этой сфере и развить свои врожденные дары.

Дева

Астропсихологи утверждают, что Девам подвластны карты и различные гадания. Они прекрасно «читают» такие послания, видят скрытые знаки и зашифрованные смыслы.

У представителей данного знака Зодиака феноменальные способности к занятию нумерологией и астрологией. При их сильно развитой материальной стороне характера у них есть все шансы зарабатывать на своих талантах.

Скорпион

Кто видит людей насквозь? Кто может прочесть их самые тонкие душевные порывы? Кто может управлять людьми? Конечно, люди, рожденные под знаком Скорпиона. Их сильный характер, методичность, целеустремленность, рациональность вкупе с врожденным даром ясновидения позволяет верховодить людьми, спокойно подчиняя своей воле.

Рыбы

У Рыб невероятно развита интуиция. Они легко «считывают» энергетику людей, видят их склонности и убеждения. Часто представители данного знака чувствуют приближение хороших и плохих событий и даже могут отчасти влиять на них.

Также Рыбы могут быть невероятно успешны в нетрадиционной медицине. Это знаку досталась способность лечить людей, используя силу природы. Они могут принести много пользы людям, если преодолеют свою врожденную скрытность, обидчивость и мизантропию.