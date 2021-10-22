ЖК «Ленинградская перспектива» планируют начать достраивать в 2022 году

Сегодня, 22 октября, во время выездного совещания зампредседателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский вместе с конкурсным управляющим «Ленинградская перспектива» оценили состояние жилищного комплекса. По оценкам экспертов, здание находится в запущенном состоянии. Как сообщает ЛЕН ТВ24 общая строительная готовность здания составляет 15%.

Ожидается решение арбитражного суда о передаче прав новому застройщику «Мавис». В октябре Минстрой России согласовал его участие в достройке жилищного комплекса, которая планируется летом 2022 года.

«Бывший хозяин бросил объект в крайне запущенном состоянии. Надеюсь, уже следующим летом все это безобразие, которое происходит на стройплощадке и должно изучаться правоохранительными органами, станет историей, а мы увидим здесь активное строительство с новым партнером — компанией «Мавис», — заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

В «Ленинградской перспективе» насчитывается около 2500 квартир. На настоящий момент было заключено более тысячи договоров долевого участия.

Достраивать жилищной комплекс бросили в 2018 году.

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