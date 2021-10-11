«Нас с ребенком чуть не сбили!»: второй год новоселы не дождутся «зебры» у ЖК «Охта-хаус»

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Перекресток Бокситогорской улицы и Объездного шоссе так и остается без пешеходного перехода. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Красногвардейском районе Петербурга новый жилой комплекс «Охта-хаус» возвели, а вот о пешеходном переходе позабыли. При том, что проблемный участок — это единственно возможный способ добраться детям до школы.

Горожане боятся за своих детей, которым приходится пересекать опасный участок дороги на углу Бокситогорской улицы и Объездного шоссе. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Горожане боятся за своих детей, которым приходится пересекать опасный участок дороги на углу Бокситогорской улицы и Объездного шоссе. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Горожане боятся за своих детей, которым приходится пересекать опасный участок дороги на углу Бокситогорской улицы и Объездного шоссе. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Горожане боятся за своих детей, которым приходится пересекать опасный участок дороги на углу Бокситогорской улицы и Объездного шоссе. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Горожане боятся за своих детей, которым приходится пересекать опасный участок дороги на углу Бокситогорской улицы и Объездного шоссе. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Участка проезжей части для движения пешеходов через дорогу, который был бы обозначен знаками или хотя бы разметкой на углу Бокситогорской улицы и Объездного шоссе попросту нет. И это несмотря на то, что рядом красуется только-только построенный ЖК «Охта-хаус». Все бы ничего, но пешеходный переход отсутствует именно на той дороге, которая ведет в школу №133.

В редакцию Gazeta.SPb звонят обеспокоенные петербуржцы с жалобами. По словам одного из читателей, их с ребёнком чуть не сбила машина. Просьбы горожан, по всей видимости, игнорируются, потому как претензии на этот счет существуют давно.

Почти год назад, в ноябре 2020 года, в социальных сетях бурно обсуждался вопрос с пешеходным переходом. Тогда новоселы хотели объединиться, чтобы службы обратили на сложившуюся ситуацию и приняли меры. Однако прошел год, а долгожданную «зебру» на углу Бокситогорской улицы и Объездного шоссе так и не видно.

«Живу в этом дворе, я не представляю , как детям там ходить!!!! Это не дорога , это ужас, мы — взрослые там не ходим», — с гневом заметила петербурженка.

Переживать об отсутствии «зебры» жители Красногвардейского района начали еще в прошлом году. Однако перехода так и нет. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Переживать об отсутствии «зебры» жители Красногвардейского района начали еще в прошлом году. Однако перехода так и нет. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Переживать об отсутствии «зебры» жители Красногвардейского района начали еще в прошлом году. Однако перехода так и нет. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Переживать об отсутствии «зебры» жители Красногвардейского района начали еще в прошлом году. Однако перехода так и нет. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
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