«Нас с ребенком чуть не сбили!»: второй год новоселы не дождутся «зебры» у ЖК «Охта-хаус»

В Красногвардейском районе Петербурга новый жилой комплекс «Охта-хаус» возвели, а вот о пешеходном переходе позабыли. При том, что проблемный участок — это единственно возможный способ добраться детям до школы.

Участка проезжей части для движения пешеходов через дорогу, который был бы обозначен знаками или хотя бы разметкой на углу Бокситогорской улицы и Объездного шоссе попросту нет. И это несмотря на то, что рядом красуется только-только построенный ЖК «Охта-хаус». Все бы ничего, но пешеходный переход отсутствует именно на той дороге, которая ведет в школу №133.

В редакцию Gazeta.SPb звонят обеспокоенные петербуржцы с жалобами. По словам одного из читателей, их с ребёнком чуть не сбила машина. Просьбы горожан, по всей видимости, игнорируются, потому как претензии на этот счет существуют давно.

Почти год назад, в ноябре 2020 года, в социальных сетях бурно обсуждался вопрос с пешеходным переходом. Тогда новоселы хотели объединиться, чтобы службы обратили на сложившуюся ситуацию и приняли меры. Однако прошел год, а долгожданную «зебру» на углу Бокситогорской улицы и Объездного шоссе так и не видно.