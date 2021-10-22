На станции «Ржевка» электричка совершила наезд на 83-летнюю женщину

Электропоезд «Санкт-Петербург – Ладожское озеро» совершил наезд на женщину на станции «Ржевка». Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Электропоезд «Санкт-Петербург – Ладожское озеро» совершил наезд на женщину на станции «Ржевка». Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пострадавшая переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу на красный сигнал светофора и звуковой сигнал. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

В Петербурге транспортные полицейские ведут проверку всех обстоятельств травмирования пожилой местной жительницы на железнодорожной станции «Ржевка».

22 октября в 11:15 в транспортную полицию сообщили, электропоезд «Санкт-Петербург – Ладожское озеро» совершил наезд на женщину на станции «Ржевка». Как стало известно, пенсионерка шла через линии на красный свет, который сопровождался звуковым сигналом о приближающемся составе.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку по данному факту.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, из-за частых нападений автовладельцев на пеших инструкторов комитета по транспорту ввел курсы по управлению конфликтами для сотрудников Управления по выявлению правонарушений. На занятиях их научат справляться с конфликтами и основам самообороны.