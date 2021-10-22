Вода в Неве поднялась до 121, дамбу пока держат закрытой

При отметке в 160 см в Петербурге официально объявляется опасность наводнения. Фото:

При отметке в 160 см в Петербурге официально объявляется опасность наводнения. Фото:

Еще недавно уровень воды постепенно спадал, но к вечеру снова поднялся. Об этом говорят данные ординара у Горного института в Петербурге.

Уровень воды в Неве после резкого подъема в ночь с 21 на 22 октября в течение всего дня постоянно меняет свои показатели. По данным на 18:02 уровень воды достиг 121 см. Еще недавно около 17:00 уровень достигал 116 см.

При отметке в 160 см в Петербурге официально объявляется наводнение. Дамба остается закрытой, информируют на своей странице в Instagram работники Комплекса защитных сооружений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, из-за сильного дождя в ночь с 21 на 22 в Петербурге и Ленобласти уровень воды в водоемах поднялся настолько, что образовалось небольшое наводнение в некоторых районах города. Сестрорецк затопило, сообщают городские паблики в соцестях, сопровождая посты фото и видео.