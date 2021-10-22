Более сотни помещений в Апраксином дворе будут выставлены на торги

Более сотни помещений в Апраксином дворе будут выставлены на торги. Фото: Википедия

Более сотни помещений в Апраксином дворе будут выставлены на торги. Фото: Википедия

На территории Апраксина двора 119 объектов нежилого фонда будут закреплены за Агентством по развитию имущественного комплекса Петербурга. Оно получит право на оперативное управление всей этой недвижимостью. Об этом сообщает пресс-служба комитета по имущественным отношениям.

Подготовка по передаче в аренду городских зданий и помещений на территории Апраксина двора уже началась. В общей сложности 20% всей площади уже передано. Агентство должно будет следить за сохранностью и содержанием объектов. Ему предстоит найти инвестора, который проведет долгожданную реставрацию.

После полной процедуры регистрации всех помещений Агентство приступит к подготовке и объявлению торгов на право аренды помещений в Апраксином дворе, в которых смогут принять участие и нынешние арендаторы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге акционерное общество «Апраксин двор», которое в прошлом управляло помещениями на рынке «Апраксин двор», объявило о ликвидации. Во время рейдов в мае стражи порядка доставили в полицию более ста мигрантов с рынка.