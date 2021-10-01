В Петербурге ликвидируют АО «Апраксин двор»

В Петербурге ликвидируют АО &#171;Апраксин двор&#187;
АО "Апраксин двор" объявило о ликвидации. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Акционерное общество «Апраксин двор» в Петербурге, которое в прошлом управляло помещениями на рынке «Апраксин двор», объявило о ликвидации.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, к настоящему моменту сформирована ликвидационная комиссия, в которую вошли два члена. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента публикации сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации».

Напомним, арендаторы помещений покинули «Апраксин двор» в августе. Избавить территорию старейшего городского рынка от них пытаются уже не один десяток лет. В 2007 году город объявил конкурс на реконструкцию, но до реализации дело так и не дошло. Проверки на «Апраксином дворе» начались с 2021 года.

Во время рейдов в мае стражи порядка доставили в полицию более ста мигрантов с рынка. Проверки продолжились и в летние месяцы. В результате Федеральная антимонопольная служба постановила освободить 20 тысяч кв. метров рынка от арендаторов.

Сейчас в Северной столице есть рабочая группа по развитию «Апраксина двора». К 2025 году власти хотят преобразовать территорию рынка в общественное пространство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Апраксином изъяли поддельный Apple на рекордные 150 млн рублей.

апраксин двор ликвидация новости СПб


 

Новости партнеров
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
На Невском
На Невском "БМВ" протаранила пешеходов, одна из них с раздробленным бедром госпитализирована
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ликвидируют АО «Апраксин двор»
В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 237 человек
В Кремле обеспокоены динамикой по смертности пациентов с COVID в России
Солнце светило 26 дней в самом холодном за 25 лет сентябре в Петербурге
Диетолог рассказал об исцеляющей от рака тыкве
В Петербурге с октября стартует месячник по благоустройству
Президент России не планирует поздравлять Георгия Романова
«Самое трудное уже позади»: астролог рассказала, с чем столкнутся знаки ...