В Петербурге ликвидируют АО «Апраксин двор»

Акционерное общество «Апраксин двор» в Петербурге, которое в прошлом управляло помещениями на рынке «Апраксин двор», объявило о ликвидации.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, к настоящему моменту сформирована ликвидационная комиссия, в которую вошли два члена. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента публикации сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации».

Напомним, арендаторы помещений покинули «Апраксин двор» в августе. Избавить территорию старейшего городского рынка от них пытаются уже не один десяток лет. В 2007 году город объявил конкурс на реконструкцию, но до реализации дело так и не дошло. Проверки на «Апраксином дворе» начались с 2021 года.

Во время рейдов в мае стражи порядка доставили в полицию более ста мигрантов с рынка. Проверки продолжились и в летние месяцы. В результате Федеральная антимонопольная служба постановила освободить 20 тысяч кв. метров рынка от арендаторов.

Сейчас в Северной столице есть рабочая группа по развитию «Апраксина двора». К 2025 году власти хотят преобразовать территорию рынка в общественное пространство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Апраксином изъяли поддельный Apple на рекордные 150 млн рублей.