До конца октября по «Пушкинской карте» можно посетить почти 200 спектаклей

До конца октября по &#171;Пушкинской карте&#187; можно посетить почти 200 спектаклей
До конца октября по "Пушкинской карте" можно посетить почти 200 спектаклей. Фото: скриншот сайта госуслуг

С помощью «Пушкинской карты» учащиеся школ, колледжей и вузов, которым еще не исполнилось 23 года, до конца октября могут посетить большое количество спектаклей и выставок за счет государства. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Около 200 спектаклей, 30 выставок, 40 концертов может посетить городская молодежь до конца октября. Также есть возможность сходить белее чем на 20 экскурсий и четыре встречи.

Сегодня были запланированы спектакль «Женитьба» в Александринском театре и балет «Парк» на основной сцене Мариинского театра. Завтра, 23 октября, студентам и школьникам предоставляется возможность поближе познакомиться с актуальными идеями городского паблик-арта от авторов и коллективов со всей России на выставке бумажного паблик-арта.

Экспозиции в Петропавловской крепости открыты для просмотра в любой день со 22 по 31 октбря.

Более подробный список мероприятий представлен на сайте «Культура.РФ».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центральный выставочный зал «Манеж» в Петербурге занял почетное третье место среди пользователей «Пушкинской карты». Лидерами по количеству приобретенных по «Пушкинской карте» билетов стали Москва, Петербург и Новосибирская область.

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