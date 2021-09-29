Петербургский Манеж стал третьим по популярности у пользователей «Пушкинской карты» в РФ

Петербургский Манеж стал третьим по популярности у пользователей «Пушкинской карты» в РФ
Центральный выставочный зал «Манеж». Фото: сайт администрации губернатора Петербурга

Центральный выставочный зал «Манеж», находящийся в Петербурге, занял почетное третье место среди пользователей «Пушкинской карты» по всей России.

Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в ТАСС.

Лидерами по количеству приобретенных по «Пушкинской карте» билетов стали Москва, Петербург и Новосибирская область.

Любимова напомнила, что «Пушкинскую карту» можно использовать по всей России.

Новосибирский академический театр оперы и балета взял «золото» по числу приобретенных билетов среди учреждений культуры. «Серебро» у театра МДМ в Москве, а «бронза» досталась Центральному выставочному залу «Манеж» в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург передал Музею Бродского новое помещение для архива.

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