Петербургский Манеж стал третьим по популярности у пользователей «Пушкинской карты» в РФ

Центральный выставочный зал «Манеж», находящийся в Петербурге, занял почетное третье место среди пользователей «Пушкинской карты» по всей России.

Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в ТАСС.

Лидерами по количеству приобретенных по «Пушкинской карте» билетов стали Москва, Петербург и Новосибирская область.

Любимова напомнила, что «Пушкинскую карту» можно использовать по всей России.

Новосибирский академический театр оперы и балета взял «золото» по числу приобретенных билетов среди учреждений культуры. «Серебро» у театра МДМ в Москве, а «бронза» досталась Центральному выставочному залу «Манеж» в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург передал Музею Бродского новое помещение для архива.