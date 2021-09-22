Петербург передал Музею Бродского новое помещение для архива

Музей Иосифа Бродского "Полторы комнаты"работает с 2015 года. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Музей Иосифа Бродского "Полторы комнаты"работает с 2015 года. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Петербургские власти позволили Музею Иосифа Бродского арендовать помещения бывшего каретника, расположенные этажом ниже самого музея. Помещения хотят приспособить под архив.

Вице-губернатор города Борис Пиотровский сообщил в своем телеграм-канале, что музей «Полторы комнаты» получил в аренду на девять лет нежилое помещение бывшего каретника в Доме Мурузи. Площадь помещения составляет 43 квадратных метра. Оно расположено под музеем, там сделают архив и оборудуют рабочие места.

По словам Пиотровского, музей также арендовал помещение на углу улиц Пестеля и Короленко. Его превратят в книжный магазин с баром.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Музей Академии Художеств перестал продавать электронные билеты. Это связано с техническими работами в учреждении.