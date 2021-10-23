В Мурино задержали директора магазина, жестоко избившего мужчину за попытку вынести алкоголь

В Мурино задержали директора магазина, жестоко избившего мужчину за попытку вынести алкоголь
Подозреваемый задержан. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции задержали директора супермаркета известной торговой сети, избившего мужчину в подсобном помещении магазина во Всеволожском районе.

Напомним, 9 октября около 11:00 в состоянии средней степени тяжести госпитализировали 39-летнего мужчина. по подозрению в его избиении задержали 27-летнего жителя Ставропольского края, который работает директором одного из сетевых продовольственных магазинов, сообщили в ГУ МВД по городу и региону.

Установлено, что 8 октября около 10:00 в подсобке магазина на Воронцовском бульваре, 11, подозреваемый избил мужчину, пытавшегося похитить алкоголь из магазина.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 111УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе Петербурга распитие алкоголя закончилось поножовщиной.

Всеволожский район избиение магазин


 

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