Пьяные посиделки в Колпино закончились ножевыми ранениями

Пьяные посиделки в Колпино закончились ножевыми ранениями
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: pixabay

В Колпинском районе Петербурга распитие алкоголя закончилось поножовщиной.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел вечером 10 октября в Колпино в квартире дома на улице Веры Слуцкой.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По предварительной информации, мужчина 1971 года рождения, неработающий, во время обоюдной драки, возникшей на почве неприязненных отношений после совместного распития спиртных напитков, ножом в бедро ударил хозяина квартиры 1948 года рождения, который защищаясь ножом нанес удар в ответ. В результате оба участника драки с ножевыми ранениями были госпитализированы.

Ночью скорая увезла одного пострадавшего с непроникающей колото-резаной раной грудной клетки, конечностей, в тяжелом состоянии.

Другой пострадавший госпитализирован с колото-резаной раной левого бедра. После оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии его отпустили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.

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