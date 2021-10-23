В Петербурге полиция пресекла схему фиктивной вакцинации

После проведения процедуры, при которой прививка не ставилась человеку, неиспользованная вакцина уничтожалась, а документы заполнялись.. Фото: Pixabay.com

После проведения процедуры, при которой прививка не ставилась человеку, неиспользованная вакцина уничтожалась, а документы заполнялись.. Фото: Pixabay.com

Пятеро сотрудников медицинского учреждения на Льва Толстого подозреваются в мошеннической схеме. Об это сообщает Следственный комитет по Петербургу.

В медучреждении Пушкинского района сотрудники подозреваются в афере с фиктивной вакцинацией. После проведения процедуры, при которой прививка не ставилась человеку, неиспользованная вакцина уничтожалась, а документы заполнялись. Клиент получал сертификат, сведения о якобы сделанной прививке вносились в сервис «Госуслуги».

В отношении пятерых подозреваемых решается вопрос об открытии уголовного дела по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По предварительной информации, не позднее 22 октября этого года медработники получили от 12 граждан взяток на сумму около 100 тыс. рублей.

Устанавливаются все эпизоды и участники противоправной деятельности. Ведется следствие по выявлению всех участников противозаконной схемы и эпизодов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Ленинградской области за минувшие сутки зафиксирован 321 случай заболевания ковидом. В Петербурге за аналогичный период заразилось 3360.