Житель Тихвина «заминировал» вокзал и стал фигурантом уголовного дела

Житель Тихвина «заминировал» вокзал и стал фигурантом уголовного дела
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay

Сотрудники полиции задержали мужчину, сообщившего о ложном минировании в Тихвинском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 20 октября около 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Петербурге заминирован железнодорожный вокзал. В ходе проверки опасных предметов на территории вокзала не нашли. У дома 39 по 1-му Микрорайону в Тихвине по подозрению в ложном вызове задержали 47-летнего жителя Краснодарского края. В отношении него был составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Возбуждено уголовное дело по части 1статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный детским голосом «заминировал» здание на 3-м Верхнем переулке.

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