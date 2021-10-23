В Лужском районе пьяный водитель спровоцировал ДТП, пострадал подросток

В Лужском районе пьяный водитель спровоцировал ДТП, пострадал подросток
Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием нетрезвого водителя в Лужском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 22 октября на автодороге «Луга-Медведь» произошла серьезная авария. По предварительной информации, 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем «Опель Мерива» столкнулся с автомобилем «ГАЗ» под управлением 43-летнего водителя.

От удара «ГАЗ» выехал на обочину, где сбил 15-летнего подростка. В результате школьника увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Петербурге на Дальневосточном проспекте произошло ДТП с участием черного автомобиля. Очевидцы считают, что водитель ехал на карсный сигнал светофора.

авария дтп Лужский район


 

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