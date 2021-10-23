На улице Латышских Стрелков прицеп въехал в такси

На улице Латышских Стрелков прицеп въехал в такси
Инцидент произошел на улице Латышских Стрелков в субботу, 23 октября. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга прицеп отцепился от неизвестного транспортного средства и въехал в такси.

Инцидент произошел на улице Латышских Стрелков в субботу, 23 октября. По словам очевидцев, сам владелец прицепа уехал.

«На улице Латышских Стрелков прицеп отцепился от машины и по инерции въехал в такси. Владелец прицепа уехал», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы опубликовали фото с места происшествия. Пользователи Сети обсуждают кадры и шутят.

«Прицеп выбрал себе нового хозяина»

«Теперь у таксиста есть прицеп, можно уже и на стройку грузы возить», — пишут комментаторы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Петербурге на Дальневосточном проспекте произошло ДТП с участием черного автомобиля. Очевидцы считают, что водитель ехал на карсный сигнал светофора.

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На улице Латышских Стрелков прицеп въехал в такси
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