На улице Латышских Стрелков прицеп въехал в такси

Инцидент произошел на улице Латышских Стрелков в субботу, 23 октября. Фото: vk.com/spb_today

Инцидент произошел на улице Латышских Стрелков в субботу, 23 октября. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга прицеп отцепился от неизвестного транспортного средства и въехал в такси.

Инцидент произошел на улице Латышских Стрелков в субботу, 23 октября. По словам очевидцев, сам владелец прицепа уехал.

«На улице Латышских Стрелков прицеп отцепился от машины и по инерции въехал в такси. Владелец прицепа уехал», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы опубликовали фото с места происшествия. Пользователи Сети обсуждают кадры и шутят.

«Прицеп выбрал себе нового хозяина»

«Теперь у таксиста есть прицеп, можно уже и на стройку грузы возить», — пишут комментаторы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Петербурге на Дальневосточном проспекте произошло ДТП с участием черного автомобиля. Очевидцы считают, что водитель ехал на карсный сигнал светофора.