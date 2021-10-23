Петербуржцев предупредили о гололедице в воскресенье

Петербуржцев предупредили о гололедице в воскресенье
Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В воскресенье, 24 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью выпадут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем обойдется без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне -1…+1 градусов, днем столбики термометров покажут +2…+4 градуса. Ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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