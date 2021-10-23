Жителям Ленобласти пообещали мокрый снег с дождем

В воскресенье, 24 октября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки.

Днем местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне -3…+2 градусов, днем столбики термометров покажут 0…+5 градусов.

Ночью северный, северо-западный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду, днем его порывы будут достигать 4-9 метров в секунду.

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