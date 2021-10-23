ДТП заблокировало движение на Ленсовета

ДТП заблокировало движение на Ленсовета
Инцидент произошел на улице Ленсовета. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 23 октября, в Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и самосвала.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Ленсовета. Проезжую часть не смогли поделить «Ауди» и самосвал. В результате участок оказался заблокирован для проезда.

«Ауди и самосвал заблокировали дорогу на улице Ленсовета, почти напротив Чесменской церкви. Объезд через дворы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Петербурге на Дальневосточном проспекте произошло ДТП с участием черного автомобиля. Очевидцы считают, что водитель ехал на карсный сигнал светофора.

авария дтп московский район


 

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