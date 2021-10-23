На Лужской улице не смогли разъехаться автобус и минивэн

В субботу, 23 октября, в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и минивэна.

По словам очевидцев, инцидент произошел на Лужской улице.

«Автобус и Фиат не влезли вдвоём в разворот на Лужской улице», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Дурацкий разворот, 93 все гармошки, еле вписываются», — комментируют пользователи Сети.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru писала, в Петербурге на Дальневосточном проспекте произошло ДТП с участием черного автомобиля. Очевидцы считают, что водитель ехал на карсный сигнал светофора.