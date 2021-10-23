Следственный эксперимент полностью перекроет КАД

Следственный эксперимент полностью перекроет КАД
Ограничения будут актуальны 24 октября, в воскресенье, с 07:00 до 07:20. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На 20 километре внутреннего кольца КАД между развязками на пересечении с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют движение.

Ограничения будут актуальны 24 октября, в воскресенье, с 07:00 до 07:20. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В этот период сотрудники МВД будут проводить следственный эксперимент. Для обеспечения безопасности на месте будут дежурить патрульные экипажи ГИБДД.

Водителей просят планировать маршрут заранее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге проезд по внутреннему кольцу КАД ограничат с 8 сентября.

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