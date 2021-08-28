В Петербурге проезд по внутреннему кольцу КАД ограничат с 8 сентября

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Петербургских водителей предупредили о перекрытии движения на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной.

На указанных участках перекроют две полосы движения. Ограничения будут действовать с 8 по 13 сентября из-за работ по устранению колейности на проезжей части.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», первую и вторую полосы перекроют полностью, а на третьей и четвертой ограничат скорость движения до 50 километров в час.

На время проведения работ на участках будут установлены водоналивные барьеры, дорожные знаки, а также будет смонтирована световая сигнализация.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на внутреннем кольце КАД между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе планируют перекрыть две полосы. Ремонт начнется 2 сентября и завершится 11 сентября.