Эксперт предположил, что кинооператор на съемках фильма с Болдуином могла погибнуть не от пули

Алек Болдуин будто бы повторил судьбу своего персонажа. Фото: скриншот Instagram @alecbaldwininsta

Алек Болдуин будто бы повторил судьбу своего персонажа. Фото: скриншот Instagram @alecbaldwininsta

Эксперт по оружию Вячеслав Ванеев предположил, что кинооператор Галина Хатчинс, которую случайно во время съемок застрелил американский актер Алек Болдуин, погибла не от пули.

Специалист предположил, что пистолет мог быть боевым, его постоянно заряжали холостыми патронами, а в этот раз перепутали, сообщает РЕН ТВ. Согласно третьей версии, кто-то специально мог оставить на киноплощадке боевой пистолет или боевые заряды.

«Если это был охолощенный ствол — в стволе стоял штифт. Возможно, от частого употребления штифт откололся и при заряде холостым патроном кусок вылетел и сам «превратился» в пулю. И этим куском оружия убило оператора», — выразил предположение эксперт.

Напомним, смертельный инцидент произошел 22 октября на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Звезда Голливуда Алек Болдуин случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера. Актер после случившегося сразу сдался полиции.

В итоге погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соус. 42-летнюю женщину доставили в больницу Университета Нью-Мексико на вертолете, но она, к сожалению, не выжила.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной версии следствия, произошедшее — случайность. Алек Болдуин, несмотря на свою эксцентричность, никогда не был замечен в столь серьезном нарушении закона.