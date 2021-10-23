В Петербурге расчистили русло реки Смоленки

В последний раз русло реки чистили 15 лет назад. Фото: gov.spb.ru

В последний раз русло реки чистили 15 лет назад. Фото: gov.spb.ru

Комитет по природопользованию завершил расчистку дна реки Смоленки в Петербурге.

За два года были очищены 3,43 км километра реки.

В последний раз русло реки чистили 15 лет назад. Губернатор города Александр Беглов отметил, что уборка со дна затопленных предметов и донных отложений делает воду более прозрачной и чистой, сообщили в пресс-службе Смольного.

В следующем году планируется расчистить русло реки Пряжки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поднявшийся уровень воды привел к тому, что Смоленка вышла из берегов. Вода подтопила набережную реки.