В Петербурге расчистили русло реки Смоленки

В Петербурге расчистили русло реки Смоленки
В последний раз русло реки чистили 15 лет назад. Фото: gov.spb.ru

Комитет по природопользованию завершил расчистку дна реки Смоленки в Петербурге.

За два года были очищены 3,43 км километра реки.

В последний раз русло реки чистили 15 лет назад. Губернатор города Александр Беглов отметил, что уборка со дна затопленных предметов и донных отложений делает воду более прозрачной и чистой, сообщили в пресс-службе Смольного.

В следующем году планируется расчистить русло реки Пряжки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поднявшийся уровень воды привел к тому, что Смоленка вышла из берегов. Вода подтопила набережную реки.

комитет по природопользованию река смоленка экология


 

Новости партнеров
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Возвращение из космоса испортило настроение актрисе Пересильд
Возвращение из космоса испортило настроение актрисе Пересильд
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге расчистили русло реки Смоленки
В Петербурге задержали медиков по подозрению в фиктивной вакцинации
На пересечении Большевиков и Дыбенко не смогли разъехаться две легковушки
Дрозденко ответил недовольному дольщику ЖК «Северный вальс»
Нейрофизиолог рассказала, почему лучше не пить кофе в первые два часа после ...
Эксперт предположил, что кинооператор на съемках фильма с Болдуином могла ...
Врач объяснила, почему переболевшие коронавирусом теряют волосы
Немецкий депутат поддержал запуск «Северного потока – 2»