ДТП на проспекте Науки остановило движение трамваев

ДТП на проспекте Науки остановило движение трамваев
ДТП произошло на проспекте Науки. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 23 октября, в Калининском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, инцидент случился на проспекте Науки. Две легковушки столкнулись прямо на рельсах и остановили движение общественного транспорта.

«На пр.Науки, не доезжая Окея, поцелуи двух машин на рельсах остановила трамвайное движение в обе стороны. Мокрые улицы, иномарки целуются, классика жанра. Водители на рельсах выясняют, знак поставили», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Петербурге на Дальневосточном проспекте произошло ДТП с участием черного автомобиля. Очевидцы считают, что водитель ехал на карсный сигнал светофора.

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