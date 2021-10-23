Глава МИД Боливии поблагодарил Россию за «Спутник V»

Глава МИД Боливии Рохелио Майта заявил, что страна ценит, что Россия предоставила ей вакцину «Спутник V» в один из самых трудных для латиноамериканской страны периодов борьбы с ковидом.

«В Боливии мы высоко ценим, что смогли рассчитывать на вакцину «Спутник V», — приводит его слова РИА «Новости».

В конце января президент Боливии Луис Арсе сообщил о прибытии в страну первой партии «Спутника V» и начале кампании иммунизации от коронавируса. Глава государства получил первую дозу вакцины в мае.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.